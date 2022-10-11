В командовании Юг призвали не сообщать о «прилетах» и работе ПВО до завершения воздушной тревоги

11 октября, 14:07
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Военные просят не сообщать о «прилетах» до завершения воздушной тревоги (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

Военные просят не сообщать о «прилетах» до завершения воздушной тревоги (Фото:www.facebook.com/kpszsu)

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк призвала не сообщать о «прилетах» и работе ПВО до завершения воздушной тревоги.

«До окончания воздушной тревоги я призываю всех не ориентировать врага, не сообщать ни о достижениях, ни о поражениях», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, это оказывает существенное влияние на дальнейшее развитие воздушных атак.

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Фото: НВ

«Мы противодействуем врагу разными способами и с помощью противовоздушной обороны, в частности, тоже. И нужно учесть, что эти позиции нельзя разоблачать. Мы работаем и надеемся, что результаты будут положительными», — сказала Гуменюк.

Утром 10 октября Россия нанесла один из самых массированных ракетных ударов по Украине. В Киеве и других городах есть погибшие и раненые. Поражены важные объекты критической инфраструктуры.

Под ударами россиян находились объекты энергетики в Киеве и Киевской области, Львове, Запорожье, Днепре, Виннице, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской, Кировоградской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=2c1nJVELcFc
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   ПВО Ракетные удары Война России против Украины

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