Террористы шантажируют. В ОК Юг объяснили, почему Россия атаковала портовую инфраструктуру Одесской области

11 июля, 11:40
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Спасатели потушили пожар (Фото:www.facebook.com/DSNSODE)

Спасатели потушили пожар (Фото:www.facebook.com/DSNSODE)

В ночь на вторник, 11 июля удар России дронами по Одесской области был направлен на портовую инфраструктуру, чтобы сорвать «зерновую сделку», заявила спикер Оперативного комнадування Юг Наталья Гуменюк.

«Атака явно была направлена именно на портовую инфраструктуру. Там, где скопление зернового терминала, соответствующих мест хранения зерна. И, учитывая шантажи террористов о том, что они хотят прервать зерновую сделку, в принципе все понятно и оправдано», — сказала Гуменюк в эфире Радио Свобода.

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По ее словам, в результате атаки есть незначительные разрушения, которые устраняются.

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«Все пожары, которые возникли в результате попадания и падения обломков, были оперативно ликвидированы», — сказала пресс-секретарь.

В ночь на вторник, 11 июля российские оккупанты совершили мощную дроновую атаку по Югу Украины, из акватории Черного моря враг направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136.

Оккупанты попали в админздание припортового объекта, загорелся зерновой терминал.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Наталья Гуменюк Война России против Украины зерновое соглашение

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