Прорыв ВСУ одного из оборонительных рубежей россиян еще не является окончательной победой — Гуменюк 1 сентября, 16:25 Украинские военные на танке возле села Работино Запорожской области, 25 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Прорыв украинских военных на одном из российских оборонительных рубежей не является окончательно победой.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Не нужно забывать, что у них была построена многоэшелонированная оборона, которая состоит из нескольких рубежей. Прорыв одного из них — это еще не окончательная победа», — заявила она.

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Гуменюк добавила, контрбатарейная борьба ВСУ проводится в несколько этапов: оккупантов выбивают с ближайших позиций и наносят удары по глубокому тылу врага с целью разрушения его инфраструктуры.

«Нельзя говорить о том, что проход первого этапа — это самая большая победа и дальше будет легче. Мы готовы к тому, что дальнейшие участки будут также сложными», — подчеркнула она.

Ранее издание WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Бойцы продвигаются дальше от Роботино до Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.



27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонительных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести прочную оборону, в том числе бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.