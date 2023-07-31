Собирает разведданные. Россия может готовиться к мощным атакам — ОК Юг 31 июля, 09:43 Ракетный удар РФ по Сумам (Фото:Video Obtained by REUTERS)

Российские военные собирают разведывательные данные и могут готовиться к мощным атакам, заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в понедельник, 31 июля.

По ее словам, сегодняшняя ночь для Юга Украины прошла сравнительно спокойно, хотя активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении была мощной.

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«Это говорит о том, что враг собирает разведывательные данные и может готовиться к мощным атакам. Мы наблюдаем, что враг начинает подтягивать стратегическую авиацию», — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

Около 20:00 в субботу, 29 июля, россияне нанесли ракетный удар по одному из учебных заведений города Сумы. Значительным разрушениям подверглось четырехэтажное здание учебного корпуса.

В областной прокуратуре сообщили, что еще один корпус и два общежития получили значительные повреждения. В многоквартирных домах поблизости выбиты окна и обломками повреждены стены.