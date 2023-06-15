«Врагу страшно». В ОК Юг объяснили, почему российские оккупанты усилили обстрелы Днепропетровской и Одесской областей 15 июня, 14:09 Последствия российского удара по Одессе (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты усилили обстрелы Днепропетровской и Одесской областей, потому что считают, что там сосредоточены ресурсы ВСУ.

По ее словам, российским оккупантам страшно.

«Ситуация обостряется в том смысле, что врагу страшно. Враг чувствует давление Сил обороны на себя, активность нашего движения на линии фронта и ищет способы ослабить силы обороны на тех направлениях, где еще считает возможным», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, «по классике понимания развертывания боевых действий", оккупанты делают болезненные удары как раз в тыл, там где, по их мнению, сосредоточены ресурсы.

«Если посмотреть на линию фронта, страдая на Запорожском направлении, враг осознает, что вполне очевидно, что Днепропетровщина является таким направлением, где могут располагаться дополнительные силы и резервы для атаки в зоне боевого столкновения. Если посмотреть на Херсонщину, ожидая продвижения наших сил на этом направлении, враг осознает, что скорее всего Николаевщина и Одесская область являются ресурсными регионами, которые могут оживить силы на этом направлении», — сказала она.

Гуменюк заявила, что атакуя тылы, оккупанты пытаются развернуть внимание сил обороны, ослабить тыл.

Ночью, в четверг, 15 июня россияне атаковали Одесскую область 13 шахедами, все уничтожены.

Также российские оккупанты второй раз за последние несколько дней атаковали ракетами Кривой Рог в ночь на четверг, 15 июня. Есть пострадавший.