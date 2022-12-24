Гуменюк о полной деоккупации Николаевской области: Уверена, что скоро будут хорошие новости

24 декабря, 19:51
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Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ, вероятно, скоро смогут освободить от захватчиков Кинбурнскую косу, единственную оккупированную территорию Николаевской области.

Об этом она сообщила в эфире телеканала Freeдом.

По словам Гуменюк, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по суше. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, находящихся на территории Очаковской и Куцурубской общин.

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«Но мы продолжаем свою работу, и я уверена, что очень скоро сможем отчитаться и озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована», — подчеркнула начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Практически вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.

https://www.youtube.com/embed/7UmcB973GTk
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Николаевская область Наталья Гуменюк Кинбурнская коса Война России против Украины

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