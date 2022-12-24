Гуменюк о полной деоккупации Николаевской области: Уверена, что скоро будут хорошие новости
Кинбурнская коса (Фото:Darkngs/Wikipedia)
Об этом она сообщила в эфире телеканала Freeдом.
По словам Гуменюк, на Кинбурнской косе ситуация остается сложной, поскольку у россиян есть возможность перебрасывать туда силы по суше. При этом они не прекращают обстрелы близлежащих населенных пунктов, находящихся на территории Очаковской и Куцурубской общин.
«Но мы продолжаем свою работу, и я уверена, что очень скоро сможем отчитаться и озвучить, что Николаевская область полностью деоккупирована», — подчеркнула начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.
Практически вся Николаевская область вернулась под контроль Украины. Под оккупацией остается часть Кинбурнской косы. Там расположены три населенных пункта, относящихся к Николаевской области: Покровское, Васильевка и Покровка.