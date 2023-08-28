В ОК Юг рассказали о тактике российских оккупантов во время ночного удара по Украине 28 августа, 09:07 Российские оккупанты снова атаковали Украину (Фото:www.facebook.com/PvkCenter)

Во время ракетного удара по Украине в понедельник, 28 августа, россияне запускали, в том числе, и ложные цели.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, таким образом россияне пытаются компенсировать дефициты ракет.

«Наблюдается более экономный подход, но все равно каждая ракета несет угрозу», — сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк рассказала, что была использована тактика с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты, и возможные их места поражения.

В ночь на понедельник, 28 августа, в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках российских ракет Калибр.

В результате атаки в Полтавской области двое погибших и двое раненых, еще двоих ищут, разрушен производственный цех предприятия.

Также Россия ударила ракетами по Кривому Рогу. Уничтожено два дома, еще пять — повреждены.

