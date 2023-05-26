Враг бьет по мирным людям. Гуменюк рассказала детали атак РФ на Юге Украины
Последствия одного из обстрелов в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)
Ночью, в пятницу, 26 мая над Херсонской областью сбили два шахеда, сообщила начальница объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.
По ее словам, эта вражеская атака была чисто воздушной и обошлась без применения ракет морского базирования.
Гуменюк заявила, что на Юге было немного тише, чем в Киеве.
«По сравнению с другими днями, у нас было меньше обстрелов, но они были более рассредоточены. В частности, враг продолжает активность на днепровско-бузском направлении, там где по Лиману проходят морские транспортные пути», — сказала она в эфире телемарафона.
По ее словам, это связано с включением николаевских портов в зерновое соглашение.
«Враг пытается проявить свою активность максимально для того, чтобы не было понимания, что это безопасно и можно открывать там зерновой коридор», — сказала она.
Гуменюк заявила, что враг трижды обстрелял это направление.
Также ночью россияне мощно обстреляли правобережье. Оккупанты били по мирным людям, по инфраструктуре, были пожары.
В ночь на пятницу, 26 мая, в Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. По предварительным данным, РФ нанесла ракетные удары с территории Каспийского моря, взрывы слышали в Днепре и Киеве.