Террор тыловых регионов. В ОК Юг рассказали подробности о новом ракетном ударе РФ по Украине 18 мая, 08:00 Последствия удара по Одессе (Фото:dumskaya.net)

В четверг, 18 мая, глава объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала подробности новой массированной атаки РФ по Украине и объяснила, почему враг стал чаще обстреливать города.

«В нашей зоне ответственности под вечер была зафиксирована мощная ракетная атака по Одессе. Шесть ракет были сбиты над морем, итоги еще подбиваем. К сожалению, есть попадание в объект промышленности, один погибший, двое раненых», — сказала она в эфире телемарафона.

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По ее словам, пострадавший и погибший — абсолютно гражданские люди.

«Как всегда, враг пытается терроризировать тыловые регионы», — сказала она.

Гуменюк заявила, что врага раздражает поддержка Западом Украины, поэтому он чаще стал обстреливать города.

«Мощная поддержка западных партнеров их, конечно, раздражает. То, что всем известно о поставках нам систем ПВО, которыми мы пытаемся защититься, враг пытается нас испытывать, пытается истощить систему ПВО, истощить весь ресурс», — сказала она.

По ее словам, у оккупантов нет побед на поле боя, поэтому они прибегают к терроризированию мирного населения.