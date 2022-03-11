Сегодня в Украине должны открыться 12 гуманитарных коридоров: список и маршруты

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Мариуполь — Запорожье ( Запорожье — Портовское — Мангуш — Никольское — Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье) с обязательным разминированием по всему маршруту.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об открытии 11 марта двенадцати гуманитарных коридоров.

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