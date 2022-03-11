Сегодня в Украине должны открыться 12 гуманитарных коридоров: список и маршруты

11 марта, 09:28
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Эвакуация в Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эвакуация в Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об открытии 11 марта двенадцати гуманитарных коридоров.

Донецкая область

  • Мариуполь — Запорожье ( Запорожье — Портовское — Мангуш — Никольское — Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье) с обязательным разминированием по всему маршруту.
  • Пологи — Запорожье (Пологи — Токмак — Васильевка — Каменка — Запорожье)
  • Волноваха — Покровск ( Волноваха — Валерьяновка — Новоандреевка — Кирилловка — Угледар — Покровск)
  • Энергодар — Запорожье ( Энергодар — Днепрорудное — Васильевка — Запорожье)

Харьковская область

  • Изюм — Лозовая (Изюм — Малая Камышеваха — Барвинково — Близнецы — Лозовая)

Киевская область

  • Буча — Киев ( Буча — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Шпитьковка — Белогородка — Киев)
  • Гостомель — Киев (Гостомель — Буча — Михайловка — Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев)
  • Козаровичи — Киев (Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев)
  • Микуличин — Киев (Микуличин — Немишаево — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мрия — Петрушки — Белогородка — Киев)
  • Андреевка — Житомир (Андреевка — Липовка — Макаров — Небелица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир)
  • Макаров — Житомир (Макаров — Небелица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир)
  • Бородянка — Житомир (Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир)
Маршруты гуманитарных коридоров в Украине 11 марта (Фото: Офис президента Украины)
Маршруты гуманитарных коридоров в Украине 11 марта / Фото: Офис президента Украины
Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Ирина Верещук Война России против Украины

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