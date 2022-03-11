Сегодня в Украине должны открыться 12 гуманитарных коридоров: список и маршруты
Эвакуация в Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила об открытии 11 марта двенадцати гуманитарных коридоров.
Донецкая область
- Мариуполь — Запорожье ( Запорожье — Портовское — Мангуш — Никольское — Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье) с обязательным разминированием по всему маршруту.
- Пологи — Запорожье (Пологи — Токмак — Васильевка — Каменка — Запорожье)
- Волноваха — Покровск ( Волноваха — Валерьяновка — Новоандреевка — Кирилловка — Угледар — Покровск)
- Энергодар — Запорожье ( Энергодар — Днепрорудное — Васильевка — Запорожье)
Харьковская область
- Изюм — Лозовая (Изюм — Малая Камышеваха — Барвинково — Близнецы — Лозовая)
Киевская область
- Буча — Киев ( Буча — Ворзель — Михайловка — Рубежовка — Шпитьковка — Белогородка — Киев)
- Гостомель — Киев (Гостомель — Буча — Михайловка — Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев)
- Козаровичи — Киев (Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев)
- Микуличин — Киев (Микуличин — Немишаево — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мрия — Петрушки — Белогородка — Киев)
- Андреевка — Житомир (Андреевка — Липовка — Макаров — Небелица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир)
- Макаров — Житомир (Макаров — Небелица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир)
- Бородянка — Житомир (Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир)
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.