Верещук рассказала о результатах работы гумкоридоров: из горячих точек в Сумской и Киевской областях выехали около 80 тысяч человек 10 марта, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Волонтеры помогают с эвакуацией из Ирпеня Киевской области, 10 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о первых результатах работы гуманитарных коридоров.

Во время брифинга министр напомнила, что первые гуманитарные коридоры начали работать только 9 марта:

Сумы, Тростянец, Краснополье Сумской области — в направлении Полтавы за два дня вывезли более 60 тысяч человек;

из Изюма в Лозовую Харьковской области удалось выехать около 3 тысячам человек. 10 марта в Изюм завезли более 100 тонн помощи: медикаменты, продукты и воду;

Буча, Ирпень, Гостомель, Ворзель Киевской области — 9 марта было эвакуировано около 20 тысяч человек. В Ворзеле эвакуировали дом Малятко и роддом;

люди жалуются, что не могут проехать через блокпост Стоянка в Киевской области, — украинские власти борются и добиваются работы гумкоридоров;

в Энергодар Запорожской области было доставлено более 100 тонн помощи;

на направлении Волноваха-Покровск Донецкой области с 5 марта безуспешно пытаются открыть гумкоридор, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко с командой помогают жителям своими силами.

Верещук также поблагодарила глав облгосадминистраций Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской, Запорожской и других областей.

Она обратилась к мировому сообществу и подчеркнула, что в Мариуполе сейчас гуманитарная катастрофа, туда в очередной раз не смогли доставить гуманитарный груз, а мирные жители продолжают находиться под обстрелами.

10 марта — 15-й день полномасштабной войны России против Украины. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города. В Украине продолжается эвакуация мирного населения из-под российских обстрелов.

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