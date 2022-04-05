По гуманитарным коридорам 5 апреля эвакуировали более 3800 человек — Верещук 5 апреля, 22:59 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя и Мелитополя в эвакуационном автобусе в Запорожье, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 5 апреля, на 41-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Главное из брифинга Верещук:



за сутки были эвакуированы 3846 человек;

по гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехали 2216 человек, из них 1496 — из Мариуполя и 720 — из Пологов, Васильевки, Бердянска и Мелитополя;

колонна из семи автобусов для эвакуации жителей Мариуполя, которую сопровождал Международный Комитет Красного Креста, была вынуждена вернуться после того, как оккупанты заблокировали ее в Мангуше. По дороге автобусы эвакуировали мариупольцев и жителей Бердянска. За колонной автобусов едет больше 40 частных авто. В ближайшее время 400 человек будут в безопасности в Запорожье;

в Запорожье вернулись 17 микроавтобусов, которые утром отправили в Бердянск, ими эвакуировали 150 людей. Из Лисичанска, Кременной, Северодонецка и Рубежного Луганской области эвакуировали 1080 человек.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.