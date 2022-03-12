Гуманитарные коридоры 12 марта: пять маршрутов не сработали, удалось эвакуировать почти 13 тысяч человек — Верещук 12 марта, 22:38 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Ирпеня Киевской области, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров 12 марта.

В обращении Верещук заявила, что из 14 коридоров сработали девять, удалось эвакуировать почти 13 тысяч человек. Из Сум выехали около 8 тысяч человек, из Конотопа, Лебедина, Краснополья, Великой Писаревки — около 3 тысяч человек.



Коридор из Энергодара не сработал, гуманитарный груз не пропустили через блокпост, несмотря на договоренности с оккупантами. Утром колонна снова попытается доехать до места назначения. Также Верещук сказала, что груз, который привезли в Энергодар накануне, частично украли россияне.



Колонна, которую украинские власти отправили в заблокированный оккупантами Мариуполь, более пяти часов простояла на блокпосту и не смогла доехать до города. Завтра путь продолжится.

«Киевская область тоже сработала только частично. Ворзель, Ирпень не заработал. Из Бучи мы вывезли около 1 тысячи человек. Хочу поблагодарить украинский Красный Крест, который помог эвакуировать дом престарелых в Буче… Из Гостомеля удалось вывезти 600 граждан Украины. Козаровичи не сработали. В Бородянке сегодня были обстрелы, мы не смогли добраться до людей, будем пытаться завтра. Из Немешаево вывезли 1264 человека», — рассказала министр.

Верещук также обратилась к России и потребовала отпустить представителя ГСЧС Алексея Данченко, который сопровождал автобусы для эвакуации из Гостомеля и которого уже двое суток незаконно удерживают оккупанты.

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