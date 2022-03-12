Сегодня в Украине должны открыться 14 гуманитарных коридоров — список и маршруты

12 марта, 09:24
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Эвакуация из Ирпеня Киевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Эвакуация из Ирпеня Киевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)

Вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, какие гуманитарные коридоры должны заработать сегодня, 12 марта.

  • Запорожье — Мариуполь

Запорожье — Васильевка — Мелитополь — Бердянск — Мангуш — Мариуполь. С обязательным разминированием по всему маршруту. В очередной раз выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.

  • Пологи — Запорожье

Пологи — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье.

  • Гостомель — Киев

Гостомель — Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев.

  • Козаровичи — Киев

Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев.

  • Микуличи — Киев

Микуличи — Немишаево — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мрия — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев.

  • Андреевка — Житомир

Андреевка — Липовка — Макаров — Небелица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир.

  • Макаров — Житомир

Макаров — Небелица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из города Белая Церковь.

  • Бородянка — Житомир

Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир.

  • Тростянец — Полтава

Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

  • Сумы — Полтава

Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

  • Лебедин — Полтава

Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

  • Конотоп — Полтава

Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава

  • Большая Писаревка — Полтава

Большая Писаревка — Ахтырка — Хухра — Котельва — Полтава.

  • Краснополье — Полтава

Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.

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Редактор: Евгений Жаровский

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Теги:   Война России против Украины

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