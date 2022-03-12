Сегодня в Украине должны открыться 14 гуманитарных коридоров — список и маршруты
Эвакуация из Ирпеня Киевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Огиренко)
Вице-премьер — министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, какие гуманитарные коридоры должны заработать сегодня, 12 марта.
- Запорожье — Мариуполь
Запорожье — Васильевка — Мелитополь — Бердянск — Мангуш — Мариуполь. С обязательным разминированием по всему маршруту. В очередной раз выходит колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации людей на обратном пути.
- Пологи — Запорожье
Пологи — Токмак — Васильевка — Каменское — Запорожье.
- Гостомель — Киев
Гостомель — Буча — Михайловка-Рубежовка — Шпитьки — Петрушки — Белогородка — Киев.
- Козаровичи — Киев
Козаровичи — Лютеж — Старые Петровцы — Новые Петровцы — Вышгород — Киев.
- Микуличи — Киев
Микуличи — Немишаево — Ворзель — Михайловка-Рубежовка — Мрия — Стоянка — Гореничи — Игнатьевка — Белогородка — Киев.
- Андреевка — Житомир
Андреевка — Липовка — Макаров — Небелица — Ставище — Кочерив — Коростышев — Глубочица — Житомир.
- Макаров — Житомир
Макаров — Небелица — Ставище — Кочеров — Коростышев — Глубочица — Житомир. Для эвакуации будут направлены автобусы из города Белая Церковь.
- Бородянка — Житомир
Бородянка — Песковка — Малин — Радомышль — Житомир.
- Тростянец — Полтава
Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Сумы — Полтава
Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Лебедин — Полтава
Лебедин — Штеповка — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
- Конотоп — Полтава
Конотоп — Шевченково — Хмелев — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава
- Большая Писаревка — Полтава
Большая Писаревка — Ахтырка — Хухра — Котельва — Полтава.
- Краснополье — Полтава
Краснополье — Верхняя Сыроватка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.