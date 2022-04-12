12 апреля по гуманитарным коридорам эвакуировали 2671 человека — Верещук 12 апреля, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Украинки в пункте пропуска в Медике, Польша, 12 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров во вторник, 12 апреля.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Вице-премьер сообщила:



за день был эвакуирован 2671 человек. Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте в Запорожье доехали 2343 человека ( из них 208 — мариупольцы, 2135 — жители городов Запорожской области);

из них 208 — мариупольцы, 2135 — жители городов Запорожской области); на блокпосте в Васильевке оккупанты продолжают блокировать колонну автобусов, которые выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара. Украина ищет способы разблокировать проезд;

из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной эвакуировали 328 человек.

Видео дня

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты второй день подряд не выпускают из города гражданских даже на своем транспорте. По его информации, большая часть людей уже выехала из Донецкой области.

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