Россия 11 марта сорвала большинство гуманитарных коридоров — Зеленский 12 марта, 02:18 Цей матеріал також доступний українською Жители Волновахи Донецкой области 11 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Президент Владимир Зеленский заявил, что 11 марта российские оккупанты сорвали большинство гуманитарных коридоров, но за день все же удалось эвакуировать более 7 тысяч человек.

В новом обращении глава государства сказал, что Мариуполь Донецкой области до сих пор заблокирован врагом, в город не пропустили украинскую помощь, а оккупанты до сих пор пытают людей. 12 марта Украина все равно попробует еще раз направить в Мариуполь еду, воду и медикаменты.



«Уверен, что Вооруженные Силы дадут ответ за каждую минуту страданий наших людей», — подчеркнул президент.

Ранее 11 марта вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что из Ворзеля удалось вывезти более 1000 человек. Также удалось эвакуировать людей из Бучи, Гостомеля и Козаровичей. Эвакуация из Мариуполя в Запорожье снова сорвалась, не произошло эвакуации из Волновахи Донецкой области в направлении Покровска. Российские войска обстреляли из минометов дорогу возле Изюма Харьковской области, поэтому автобусы не смогли проехать. Также из-за действий россиян сорвалась эвакуация из сел Андреевка и Микуличин Киевской области в Житомир, из Макарова и Бородянки Киевской области в Житомир.

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