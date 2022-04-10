В Запорожье и Бахмут. На сегодня запланированы девять гуманитарных коридоров: маршруты и места сбора

10 апреля, 10:20
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Колонна автобусов Красного Креста из Бердянска в Запорожье (иллюстративное фото, 6 апреля 2022) (Фото:International Committee of the Red Cross (ICRC)/Handout via REUTERS T)

Колонна автобусов Красного Креста из Бердянска в Запорожье (иллюстративное фото, 6 апреля 2022) (Фото:International Committee of the Red Cross (ICRC)/Handout via REUTERS T)

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Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о маршрутах девяти гуманитарных коридоров, работа которых запланирована на 10 апреля (воскресенье).

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На 10 апреля 2022 согласовано 9 гуманитарных коридоров:

▪ Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

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▪ Из Бердянска в Запорожье (на собственном транспорте, также будут отправлены автобусы из города Запорожья)

▪ Из города Токмак в Запорожье (на собственном транспорте, также автобусы будут отправлены из города Запорожья; место сбора- ул. Шевченко, 5)

▪ Из города Энергодар в Запорожье (на собственном транспорте, также автобусы будут отправлены из города Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей)

▪ Из города Северодонецк в Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28)

▪ Из города Лисичанск в Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324)

▪ Из города Попасная в Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42)

▪ Из города Рубежное в Бахмут

▪ Из поселка Горное в Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13)

Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать только при прекращении огня со стороны оккупационных российских войск.

В субботу, 9 апреля, удалось эвакуировать 4532 человека. В частности, гуманитарными коридорами из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье вчера эвакуировались 3 425 человек. Из них 192 человека из Мариуполя.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Запорожье Гуманитарный коридор Бердянск

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