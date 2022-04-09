Гуманитарные коридоры: за день удалось эвакуировать более 6,5 тысяч человек — Верещук 9 апреля, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Мальчик, ожидающий эвакуации в городе Дергачи Харьковской области, который регулярно обстреливают российские оккупанты, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 8 апреля.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Главное из видеообращения Верещук:



в течение дня были эвакуированы 6665 человек. Из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте и эвакуационных автобусах в Запорожье доехали 5158 человек ( 1614 мариупольцев и 3544 жителя городов Запорожской области);

1614 мариупольцев и 3544 жителя городов Запорожской области); в Мелитополе российские оккупанты уже сутки удерживают восемь украинских автобусов для эвакуации. Украина ведет переговоры, чтобы вернуть автобусы и провести эвакуацию местных жителей;

колонна автобусов, которую утром отправили из Запорожья в Бердянск, продолжает движение по маршруту;

из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и поселка Горское в Луганской области 8 апреля удалось эвакуировать 1507 человек.

Видео дня

Краматорский горсовет вечером 8 апреля сообщил, что с субботы будут курсировать бесплатные эвакуационные автобусы Краматорск-Днепр (Автостанция и Самолет, 08:00). В пятницу результате ракетного удара России по вокзалу в Краматорске, где мирные жители ждали эвакуации, погибли 52 человека, более 100 — ранены.

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