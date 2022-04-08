Гуманитарные коридоры: из Луганской области за день эвакуировали 1420 человек — Верещук

8 апреля, 01:02
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Собака беженца из Украины на станции Пшемысль-Главный, Польша, 7 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Собака беженца из Украины на станции Пшемысль-Главный, Польша, 7 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров 7 апреля.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Главное из обращения Верещук:

  • за день были эвакуированы 4766 человек;
  • из Мариуполя и Бердянска на своем транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3256 человек, из которых 1205 мариупольцев и 2050 жителей городов Запорожской области;
  • в Мелитополь едет колонна из девяти эвакуационных автобусов и гуманитарная помощь, на обратном пути в Запорожье они заберут людей (место сбора — ул. Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10);
  • в Токмак 7 апреля доехали два автобуса для эвакуации, утром в пятницу планируется их выезд в Запорожье (место сбора — ул. Шевченко, 5);
  • утром в пятницу из Запорожья отправят автобусы для эвакуации людей из Бердянска;
  • из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и Кременной в Луганской области за день эвакуировали 1420 человек.
Видео дня

Ранее начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что три эвакуационных поезда с жителями Луганской области продолжили движение после того, как российские оккупанты нанесли авиаудар по железной дороге.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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