До Запорожья за день доехали почти 1500 человек, оккупанты украли 14 тонн гуманитарной помощи для Мелитополя — Верещук

31 марта, 23:33
Цей матеріал також доступний українською
Жительница Ирпеня Киевской области, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Жительница Ирпеня Киевской области, 30 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала о результатах работы гуманитарных коридоров в Украине 31 марта.

Главное из брифинга Верещук:

  • в Запорожье по трем согласованным коридорам на своем транспорте доехали 1458 человек, из них 631 житель Мариуполя и 827 жителей городов Запорожской области;
  • из Энергодара 31 марта выехали 50 частных автомобилей и автобус с детьми, они уже добрались до Запорожья;
  • 45 автобусов, отправленных Украиной для эвакуации, оккупанты не пустили в Бердянск. 600 человек вышли из автобусов в город, 1 апреля они должны выехать в Запорожье;
  • более 30 автобусов до сих пор находятся на въезде в Бердянск — утром они должны забрать жителей города и мариупольцев в Запорожье;
  • 12 автобусов для эвакуации с гуманитарной помощью доехали до Мелитополя. Оккупанты забрали 14 тонн продуктов и лекарств, которые Украина отправила в город.

«Такова цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров. Ведем переговоры о возвращении автобусов, чтобы жители Мелитополя завтра могли выехать на них в Запорожье», — отметила вице-премьер.

  • 1 апреля Украина продолжит добиваться гуманитарного коридора в Мариуполь и не оставит жителей города.
Видео дня
https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/videos/326481529580274
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X