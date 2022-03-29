Оккупанты снова блокировали автобусы для эвакуации и колонны людей, ехавших в Запорожье — Верещук
Жители блокадного Мариуполя, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров 29 марта.
Война России против Украины — последние новости
Во время брифинга Верещук сообщила:
- в течение дня по трем согласованным гумкоридорам на своем транспорте до Запорожья доехали 1665 человек, из них 936 мариупольцев и 729 жителей городов Запорожской области. После регистрации в центрах для эвакуированных им оказывают всю необходимую помощь;
- в Васильевке Запорожской области оккупанты целый день блокировали колонны автобусов для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью, которые утром направили в Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Украинская сторона требует разблокировать маршрут в Бердянск. Также заблокированы организованные колонны людей на частном транспорте, которые ехали в Запорожье из Токмака и Энергодара;
- завтра Украина направит все усилия на обеспечение работы гумкоридоров, согласованных 29 марта — Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Энергодар;
- во время переговоров в Стамбуле украинская группа передала России требование немедленно открыть гумкоридоры в самые большие города Украины: Мариуполь, Харьков, Чернигов и населенные пункты Киевской области, в которые сейчас тяжело добраться.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.