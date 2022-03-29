Оккупанты снова блокировали автобусы для эвакуации и колонны людей, ехавших в Запорожье — Верещук

29 марта, 23:56
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Жители блокадного Мариуполя, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители блокадного Мариуполя, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров 29 марта.

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Во время брифинга Верещук сообщила:

  • в течение дня по трем согласованным гумкоридорам на своем транспорте до Запорожья доехали 1665 человек, из них 936 мариупольцев и 729 жителей городов Запорожской области. После регистрации в центрах для эвакуированных им оказывают всю необходимую помощь;
  • в Васильевке Запорожской области оккупанты целый день блокировали колонны автобусов для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью, которые утром направили в Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Украинская сторона требует разблокировать маршрут в Бердянск. Также заблокированы организованные колонны людей на частном транспорте, которые ехали в Запорожье из Токмака и Энергодара;
  • завтра Украина направит все усилия на обеспечение работы гумкоридоров, согласованных 29 марта — Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Энергодар;
  • во время переговоров в Стамбуле украинская группа передала России требование немедленно открыть гумкоридоры в самые большие города Украины: Мариуполь, Харьков, Чернигов и населенные пункты Киевской области, в которые сейчас тяжело добраться.
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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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