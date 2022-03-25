За день в Украине эвакуировали 3343 человека, оккупанты не пускают гуманитарную помощь в Мариуполь 25 марта, 00:08 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя эвакуируются из города, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что 24 марта сработали все семь запланированных гуманитарных коридоров, были эвакуированы 3343 человека.

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Донецкая область : из Мариуполя в Запорожье на своем транспорте доехали 2717 мариупольцев. Оккупанты третьи сутки не дают въехать в город гуманитарной колонне, но украинская сторона не прекращает попытки: все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гумпомощью и бензовоз ждут на российском блокпосте перед въездом в город;

: из Мариуполя в Запорожье на своем транспорте доехали 2717 мариупольцев. Оккупанты третьи сутки не дают въехать в город гуманитарной колонне, но украинская сторона не прекращает попытки: все 50 автобусов для эвакуации мариупольцев из Бердянска, грузовики с гумпомощью и бензовоз ждут на российском блокпосте перед въездом в город; Украина добилась освобождения всех водителей и спасателей ГСЧС, которые были захвачены в Мангуше два дня назад. Они уже с колонной на въезде в Бердянск;

Запорожская область : из Пологов удалось забрать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната — их направят на временную реабилитацию в Италию. Также в город доставили гумгруз. Эвакуацию из Мелитополя провести не удалось, но вечером гумколонна доехала до города и продолжит движение 25 марта;

: из Пологов удалось забрать 117 человек, в том числе 35 детей-сирот из местного интерната — их направят на временную реабилитацию в Италию. Также в город доставили гумгруз. Эвакуацию из Мелитополя провести не удалось, но вечером гумколонна доехала до города и продолжит движение 25 марта; Киевская область : из Великой Дымерки, Богдановки, Бервицы в Бровары эвакуировали 509 человек;

: из Великой Дымерки, Богдановки, Бервицы в Бровары эвакуировали 509 человек; Украина и Россия 24 марта провели обмен пленными. Все освобожденные украинские военнопленные гражданские и моряки уже в безопасности. Украинская сторона работает над тем, чтобы освободить всех военнопленных, в том числе пограничников и гражданских с острова Змеиный;

вице-премьер направила обращение России по поводу похищенных представителей местных органов самоуправления в Черниговской, Херсонской, Донецкой, Харьковской, Запорожской областей. Похищение Россией гражданских является нарушением международного гуманитарного права, Украина требует немедленно их освободить;

люди, которые спаслись из плена россиян, сообщают о массовых случаях пыток. Украина найдет всех виновных и привлечет к самой суровой ответственности.

Видео дня

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, только 24 марта Россия насильно вывезла на свою территорию 402 тысяч граждан Украины, из них 84 тысячи — дети.

Российские оккупанты продолжают блокаду, постоянные обстрелы Мариуполя и в то же время силой вывозят в Россию жителей города. По данным горсовета, в результате российских обстрелов погибли более 2300 горожан, точное количество погибших назвать невозможно из-за гуманитарной катастрофы в городе.

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