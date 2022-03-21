По восьми направлениям. Обнародованы маршруты гуманитарных коридоров на 21 марта
В Белогородку Киевской области эвакуируются жители соседних Ирпеня, Бучи и Ворзеля (Фото:Александр Медведев / НВ)
На понедельник 21 марта в Украине согласовали восемь гуманитарных коридоров в восьми направлениях. В 26 день войны гражданское население продолжают эвакуировать с горячих точек.
Об этом сообщила вице-премьер-министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Эвакуация и доставка грузов будут проходить по следующим маршрутам:
- Мариуполь — Запорожье по маршрутам:
Бердянск — Запорожье (место сборов: Мелитопольское шоссе, 27)
Мангушская община — Запорожье (место сборов: село Юрьевка, пансионат Смена)
Никольское — Запорожье (место сборов: улица Парковая, 23)
- Великая Дымерка — Бровары
Место собрания --Дом сельсовета, улица Бобрицкая, 1.
- Ворзель — Белогородка
Место сборов — улица Садовая, 13.
- Буча — Белогородка
Место сборов — улица Энергетиков, 12
- Козаровичи — Вышгород
Место собрания — тренинговый центр ГУНП.
- Лисичанск — Бахмут
Место собрания — здание ГСЧС, улица Сосюры, 324.
- Северодонецк — Бахмут
Место собрания — дом культуры, улица Химиков, 28.
- Горное — Бахмут
Место сборов — улица Первомайская, 42; улица Мира, 136
Эвакуация гражданского населения с горячих точек в Украине происходит ежедневно. В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины.
18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские кафиры наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны были под контролем Украины.
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