По восьми направлениям. Обнародованы маршруты гуманитарных коридоров на 21 марта

21 марта, 09:56
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В Белогородку Киевской области эвакуируются жители соседних Ирпеня, Бучи и Ворзеля (Фото:Александр Медведев / НВ)

В Белогородку Киевской области эвакуируются жители соседних Ирпеня, Бучи и Ворзеля (Фото:Александр Медведев / НВ)

На понедельник 21 марта в Украине согласовали восемь гуманитарных коридоров в восьми направлениях. В 26 день войны гражданское население продолжают эвакуировать с горячих точек.

Об этом сообщила вице-премьер-министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Эвакуация и доставка грузов будут проходить по следующим маршрутам:

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  • Мариуполь — Запорожье по маршрутам:

Бердянск — Запорожье (место сборов: Мелитопольское шоссе, 27)

Мангушская община — Запорожье (место сборов: село Юрьевка, пансионат Смена)

Никольское — Запорожье (место сборов: улица Парковая, 23)

  • Великая Дымерка — Бровары

Место собрания --Дом сельсовета, улица Бобрицкая, 1.

  • Ворзель — Белогородка

Место сборов — улица Садовая, 13.

  • Буча — Белогородка

Место сборов — улица Энергетиков, 12

  • Козаровичи — Вышгород

Место собрания — тренинговый центр ГУНП.

  • Лисичанск — Бахмут

Место собрания — здание ГСЧС, улица Сосюры, 324.

  • Северодонецк — Бахмут

Место собрания — дом культуры, улица Химиков, 28.

  • Горное — Бахмут

Место сборов — улица Первомайская, 42; улица Мира, 136

Эвакуация гражданского населения с горячих точек в Украине происходит ежедневно. В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале военной операции против Украины.

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18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские кафиры наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны были под контролем Украины.

Редактор: Мария Молодковец

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Теги:   Эвакуация Гуманитарный коридор Война в Украине Война России против Украины

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