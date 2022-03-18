Глава ОГА назвал возможные гуманитарные коридоры в Сумской области 18 марта

18 марта, 04:00
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Мужчин в автобусы не берут (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Мужчин в автобусы не берут (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Глава Сумской ОГА сообщил гуманитарные коридоры, которые могут быть открыты 18 марта. Предварительно это шесть направлений.

Направления движения:

Тростянец - Полтавская область

(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Частично на автобусах и личном транспорте.

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Сумы - Полтавская область

(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин - Полтавская область

(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп - Полтавская область

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(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка - Полтава

(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье - Полтавская область

(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

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Частично на автобусах и личном транспорте.

Живицкий напомнил, что в эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди.

С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берут.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Гуманитарный коридор Сумская область Война России против Украины

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