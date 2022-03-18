Глава ОГА назвал возможные гуманитарные коридоры в Сумской области 18 марта
Мужчин в автобусы не берут (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)
Глава Сумской ОГА сообщил гуманитарные коридоры, которые могут быть открыты 18 марта. Предварительно это шесть направлений.
Направления движения:
Тростянец - Полтавская область
(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Частично на автобусах и личном транспорте.
Сумы - Полтавская область
(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Лебедин - Полтавская область
(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Конотоп - Полтавская область
(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).
Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка - Полтава
(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье - Полтавская область
(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Частично на автобусах и личном транспорте.
Живицкий напомнил, что в эвакуационные автобусы садятся: женщины, дети, пожилые люди, люди с инвалидностью. В первую очередь в автобусы садятся беременные женщины, женщины с детьми, люди с инвалидностью, пожилые люди.
С домашними любимцами людей в эвакуационные автобусы берут.
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