600 тыс. продуктов: итоги гуманитарной программы L’Oréal Украина 20 декабря, 16:00 Новости компаний L’Oréal Украина

С начала российского вторжения и войны в Украине компания L’Oréal направила все усилия на обеспечение украинцев средствами гигиены.

С марта L’Oréal Украина доставила около 600 000 средств для гигиены более чем в 60 населенных пунктов Украины. Гуманитарная помощь была направлена на обеспечение больниц, роддомов, центров пребывания внутренне перемещенных лиц, домов престарелых, ТрО и ВСУ.

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Гуманитарная поддержка осуществляется совместно с благотворительными фондами «Let’s help» и «Твоя опора».

Адресная доставка средств для гигиены, а именно: шампуней, гелей для душа и бритья, дезодорантов, средств по уходу за кожей — охватывает такие города, как Киев, Буча, Ирпень, Чернигов, Обухов, Фастов, Львов, Сумы, Днепр, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Одесса, более 40 населенных пунктов в Херсонской и Харьковской областях, Изюм, Бахмут и другие.

Фото: L'Oréal Украина

Группа L’Oréal направила 5 млн грн на гуманитарную поддержку внутренне перемещенным лицам. Из них по € 50 тыс. — Международной благотворительной организации " СОС Дитячі Містечка « ( SOS Children’s Villages Ukraine), Фонду ООН в сфере народонаселения в Украине ( UNFPA Украина) и Международному чрезвычайному фонду помощи детям при ООН ( UNICEF Украина).

В августе-сентябре был реализован совместный проект «СОС ДІТИ. ПРОГРАМА ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ» в Харьковской области совместно с «СОС Дитячі Містечка».

Фото: L'Oréal Украина

3254 украинца в 12 населенных пунктах от Харькова до недавно деоккупированной Бригадировки получили продуктовые, гигиенические, медицинские наборы и индивидуальную помощь при поддержке «СОС Дитячі Містечка Україна».

«СОС Дитячі Містечка Україна». Для создания надлежащих бытовых условий также оборудованы мебелью помещения для семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в г. Бровары, социальные центры « СОС Дитячі Містечка» в Броварах и Фастове.

Благодаря UNFPA Украина роддомы в Черновцах и Ивано-Франковске получили жизненно важные медикаменты и средства для нужд более 6,200 женщин. Эта помощь направлена на оказание медицинских услуг и зачастую спасательной помощи для жизни и здоровья беременных и рожениц с осложнениями, связанными с беременностью и родами, которые нуждаются в более специфической и специализированной поддержке.

Фото: L'Oréal Украина

Также 3 бренда L’Oréal Украина присоединились к благотворительности и направят часть средств от продаж в декабре на реализацию социальных проектов, в частности это:

Garner совместно с БО «Фонд « Енергетична Дія для України» — для установления солнечных электростанций и систем накопления энергии в больницах;

— для установления солнечных электростанций и систем накопления энергии в больницах; La Roche-Posay из БФ «Таблеточки» — для помощи онкобольным детям;

— для помощи онкобольным детям; Matrix из БФ «Твоя опора» — для проведения мероприятий психоэмоциональной поддержки и бесплатных мастер-классов по уходу за волосами для ВПЛ.

В 2023 году компания намерена продолжать гуманитарную программу, пока продолжается война в Украине, и обеспечить дополнительно не менее 250 000 средств для гигиены, фокусируясь на поддержке украинцев, уехавших из оккупированных территорий или находящихся в деоккупированных и часто обстреливаемых регионах.

О L’Oréal Украина

L’Oréal Украина является одним из лидеров на косметическом рынке. L’Oréal Украина — отдельное юридическое лицо в составе Группы L’Oréal, основанное в 2004 году. В уникальном портфолио компании — такие всемирно известные бренды, как: La Roche-Posay, Vichy, CeraVe, NYX PMU, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani Beauty, Kerastase и другие. Социальная миссия компании L’Oréal, направленная на решение важных для общества вопросов, является частью ДНК корпоративной ответственности. 12 женщин-ученых получили премию в рамках программы "Для жінок у науці" с 2018 года. 164 женщины освоили профессию парикмахера благодаря общеобразовательной программе "Краса для всіх" с 2017 года. 200 000 гелей для санитарной обработки было доставлено во время пандемии COVID-19 в 2020 году. С начала войны России против Украины компания обеспечила украинцев 600 000 средств гигиены и планирует доставить еще 250 000 ед. в 2023 году.