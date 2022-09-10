«Мошенники и воры не могут быть волонтерами». В Украине разоблачили схему продажи автомобилей, завезенных для ВСУ 10 сентября, 17:03 Правоохранители разоблачили противоправную схему (Фото:Нацполиция)

Правоохранители разоблачили противоправную схему ряда благотворительных общественных организаций, торговавших автомобилями, предназначенными для ВСУ. Среди таких — ОО Независимые, руководителем которой является Святослав Литинский.

Об этом сообщила пресс-служба главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что военный в поисках авто для боевых собратьев наткнулся на объявление благотворительного фонда. Однако, как оказалось, за автомобили нужно было заплатить — 5,5 тысячи евро за два автомобиля. А вот в акте приема-передачи воинской части нужно было писать исключительно «безвозмездная гуманитарная помощь».

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Такую схему заработка используют двое мужчин, которые прикрываются рядом благотворительных организаций. Среди таких — ОО Независимые, руководителем которой Святослав Литинский (он является свидетелем в этом уголовном производстве).

В частности, один из фигурантов, предоставляя документы от указанной общественной организации, договаривался с благотворителями о закупке авто за границей для военных. Когда автомобили доезжали до границы с Украиной, псевдоволонтеры растаможивали их через другие благотворительные фонды, указывая, что эти машины будут переданы в дар военным частям ВСУ.

Полицейские в рамках уголовного производства задокументировали эти факты и провели обыски в организациях, фондах и помещениях лиц, о которых упоминали фигуранты во время переговоров.

Следователи в процессуальном порядке вызвали двух человек для вручения им сообщения о подозрении за незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи.

Также на данную ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Вклад наших волонтеров в победу Украины огромен. Но, к сожалению, всплывают факты и о нечестной деятельности. Один из таких — дело о продаже автомобилей для ВСУ, которое получило огласку в эти дни», — написал он в Telegram.

Отмечается, что глава государства провел в субботу, 10 сентября, встречу по этому поводу с министром внутренних дел Денисом Монастырским и главой Национальной полиции Игорем Клименко.

«Зарабатывать на наших защитниках — недопустимо. Это преступление не только с точки зрения закона, но и с точки зрения совести человека. Мошенники и воры не могут быть волонтерами», — подытожил Зеленский.

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