«Двухсотые не успели воспользоваться». Украинские пограничники показали распаковку набора гумпомощи для оккупантов 11 сентября, 18:26 Гуманитарная помощь для оккупантов (Фото:Госпогранслужба/Telegram)

Пограничники ВСУ показали распаковку набора с гуманитарной помощью, которую передавали русским солдатам.

Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба в Telegram.

На нем наши защитники в освобожденной части Харьковской области распаковывают набор продуктов и средств гигиены для военного РФ.

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Бойцы ВСУ показали, что оккупантоам на фронт передавали преимущественно товары российского производства. В набор гумпомощи вошли: туалетная бумага, влажные салфетки, зубная паста и щетка, жидкое мыло, мука, крупы, макароны, чай, консерва.

Ранее из аудиоперехвата стало известно, что российское военное командование разворовывает и продает продовольствие, предназначенное для воюющих в Украине военнослужащих РФ .

Один из военных рассказывал своей жене, что ел собаку. Еще один военнослужащий ВС РФ пожаловался, что для еды у них только консервированные овощи плохого качества.

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