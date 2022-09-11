«Двухсотые не успели воспользоваться». Украинские пограничники показали распаковку набора гумпомощи для оккупантов

11 сентября, 18:26
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Гуманитарная помощь для оккупантов (Фото:Госпогранслужба/Telegram)

Гуманитарная помощь для оккупантов (Фото:Госпогранслужба/Telegram)

Пограничники ВСУ показали распаковку набора с гуманитарной помощью, которую передавали русским солдатам.

Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба в Telegram.

На нем наши защитники в освобожденной части Харьковской области распаковывают набор продуктов и средств гигиены для военного РФ.

Видео дня

Бойцы ВСУ показали, что оккупантоам на фронт передавали преимущественно товары российского производства. В набор гумпомощи вошли: туалетная бумага, влажные салфетки, зубная паста и щетка, жидкое мыло, мука, крупы, макароны, чай, консерва.

Ранее из аудиоперехвата стало известно, что российское военное командование разворовывает и продает продовольствие, предназначенное для воюющих в Украине военнослужащих РФ .

Один из военных рассказывал своей жене, что ел собаку. Еще один военнослужащий ВС РФ пожаловался, что для еды у них только консервированные овощи плохого качества.

https://www.youtube.com/embed/FqEbAbuoUA4
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Госпогранслужба Украины Гуманитарная помощь Армия России Война России против Украины Продуктовые наборы

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