В пятницу, 30 октября, стартует основная фаза гуманитарной миссии в Олешках . Разминирование определенных маршрутов завершено, и сегодня гуманитарный конвой доставит помощь в город, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Утром он сделал заявление для прессы из оккупированного Армянска в Крыму совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой.

Лубинец сообщил, что для людей, желающих уехать из Олешек, такая возможность будет обеспечена до 14:00 30 октября. Для эвакуации жителей подготовили 25 автобусов на 750 мест, а также автомобили скорой помощи для маломобильных людей.

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Ранее телеканал Fox News сообщал, что жители города Олешки не смогут напрямую выехать на подконтрольную Украине территорию: людей, выразивших такое желание, доставят сначала в российский город Анапа, а затем — военно-транспортным самолетом Минобороны России в Беларусь. Только оттуда они смогут попасть в Украину. Планирует ли Россия устроить фильтрацию жителям Олешек на промежуточном этапе, остается неизвестным.

30 октября премьер-министр Украины Сергей Корецкий, выступая в Раде, подтвердил, что после первичного медосмотра в Олешках люди, желающие вернуться на подконтрольную Украине территорию, будут выезжать по сложному маршруту через Беларусь.

NV следит за развитием событий вокруг эвакуации людей из Олешек — города, который Россия оккупировала с первых дней полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

12:50 Арахамия опубликовал новые фото из Олешек, где готовятся к эвакуации людей автобусами

12:25 «Родненькие наши»: журналисты телеканала 1+1, присутствующие в Олешках, показали моменты встречи жителей оккупированного города с украинской делегацией во главе с Дмитрием Лубинцом. Одна из женщин, которая планирует выехать на подконтрольную Украине территорию, рассказала, что уже получила данные о номерах автобусов, которыми должны выехать из города она и ее сын.

11:52 Количество жителей Олешек, которые вернутся на подконтрольную территорию Украины, пока неизвестно: Корецкий уточнил свое заявление

«Хочу сообщить, что во время сегодняшнего часа вопросов к правительству [в Верховной Раде] я ошибочно проинформировал о количестве людей, которых планируют вывезти из Олешек. Приношу свои извинения. Точных цифр на данный момент нет. Спасательная операция продолжается и данные изменяются. Прошу СМИ не распространять и не комментировать эту информацию. Это очень чувствительная тема. От тишины сейчас напрямую зависит безопасность людей и то, удастся ли довести процесс до конца. Официальные данные сообщим по его завершении», — подчеркнул премьер-министр.

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11:48 Лубинец показал первые кадры из оккупированных Олешков. На видео он общается с жителями, рассказывает, что вместе с украинской делегацией приехали украинские журналисты. Люди общаются с омбудсманом на украинском языке, улыбаются и плачут, благодарят.

Одна из женщин отметила, что «здесь еще многие остаются». «Мне сказали, что это их собственный выбор. Мы по крайней мере сделаем, чтобы как-то хоть гуманитарка приезжала», — ответил Лубинец.

11:28 Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешки, эвакуация и раздача гуманитарной помощи началась

Об этом сообщил глава фракции партии Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия. «Режим тишины продолжается. Подробности позже», — добавил он.

11:20 Агентство Reuters на днях опубликовало спутниковые фото дорог, ведущих в оккупированные Олешки и из города

Фото: Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Handout via REUTERS

Фото: Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Handout via REUTERS

Фото: Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Handout via REUTERS

Фото: Pleiades Neo © Airbus DS 2026/Handout via REUTERS

11:10 На подконтрольную Украине территорию жители Олешек будут возвращаться через Беларусь — Корецкий

«На сегодня Министерство регионов в тесной координации с Офисом омбудсмана, с Херсонской ОВА, Министерством здравоохранения 24/7 мы все занимаемся этим процессом. К 14:00 сегодня планируется завершить предварительное медицинское освидетельствование тех людей, которые будут выезжать на территорию Украины. На текущий момент — это 527 человек», — сказал Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 30 октября.

Он отметил, что после первичного медосмотра в Олешках информация будет передана в украинский Минздрав, чтобы качественно подготовить встречу людей.

«Далее они по сложному маршруту попадают на территорию Беларуси и из Беларуси переходят на таможенную территорию Украины. В Чернигове и Киевской области будут проходить повторные осмотры и оказание первичной медицинской помощи, обеспечение всеми необходимыми средствами на первых порах — одежда, санитарные вещи. А дальше будет размещение этих людей в тех или иных регионах. Мы уже все помещения подготовили», — рассказал Корецкий.

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10:56 Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил со ссылкой на источники в зоне эвакуации из Олешек, что люди, передавшие украинской стороне свои контакты и заявившие о желании выехать на подконтрольную Украине территорию, начали получать звонки от представителей российской стороны. «Россияне уточняют адреса, спрашивают, нужно ли забирать человека из дома и куда именно он хочет эвакуироваться и другие детали для эвакуации […] Люди напуганы, поскольку не понимают, кто звонит, откуда их контакты и безопасно ли отвечать на такие вопросы […]. На фоне того, что до сих пор ни одна из сторон не подчеркнула и не дала гарантий по поводу отсутствия фильтрации, эти вопросы более чем обоснованы», — подчеркнул Андрющенко.

09:50 Как сообщает Суспільне, сейчас Лубинец находится в Армянске (Перекопский перешеек оккупированного Крыма), где вместе с российской уполномоченной координирует дальнейшие действия в рамках гуманитарной миссии. Лубинец подчеркнул, что все желающие смогут уехать из Олешек, а те, кто решит остаться, получат необходимую гуманитарную помощь.

Он также подчеркнул, что гуманитарный конвой сформирован и готов к отправке. Ожидается, что он прибудет в центральную больницу города, а всем гражданам будет предоставлена ​​помощь.

По словам Лубинца, раздача гуманитарной помощи будет организована после 14.30.

Делегации Украины, РФ и США собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. На месте находятся представители СМИ всех трех стран.

Лубинец добавил, что гуманитарную миссию проводят совместно с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

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«Наша общая цель — доставить гуманитарную помощь гражданскому населению и содействовать безопасному выезду всех желающих покинуть город», — заявил Лубинец.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Впоследствии Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.

Также Дмитрий Лубинец пояснил, что отправился в оккупированные Олешки в Херсонской области через территорию государства-агрессора РФ, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о ее результатах.