Подразделения Сил обороны Украины соблюдали режим прекращения огня во время гуманитарной операции в Олешках Херсонской области и действовали в рамках достигнутых договоренностей.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ утром 2 ноября.

В результате гуманитарные грузы были доставлены по назначению, а украинцы, желавшие выехать из города, вернулись на подконтрольную Украине территорию.

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В то же время российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с беспилотниками на дорогах и наращивание логистики.

«За время действия режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с беспилотниками на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов», — говорится в сообщении.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в оккупированном городе Олешки Херсонской области остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки продовольствия и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

27 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что зона локального прекращения огня была расширена за пределы оккупированных Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек. К тому моменту украинские граждане уже пересекли государственную границу в Черниговской области.