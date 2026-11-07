Зеленский заявил, что прекращение огня в Олешках опровергает аргументы России на переговорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что опыт прекращения огня в Олешках в Херсонской области доказывает возможность быстрого установления перемирия без длительной подготовки, отвода вооружений или создания буферных зон. По его мнению, главным препятствием остается отсутствие политической воли у российского диктатора Владимира Путина.

В интервью CNN он подчеркнул, что Россия заявляет, что для прекращения огня нужна длительная подготовка и мониторинг.

Он отметил, что, в частности, мониторинг можно осуществлять с помощью дронов.

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«Когда проходят встречи на уровне переговорных групп — трехсторонние, двусторонние, неважно — разные стороны заявляют, что нужно время для подготовки к прекращению огня. Они говорят, что сложно осуществлять мониторинг, что необходимо отвести вооружение, а Украина должна создать буферную зону. Прекращение огня в Олешках показало: нет. Это не обязательно. Сейчас война ведётся по-другому. Можно осуществлять мониторинг с помощью дронов. У вас будут доказательства нарушений — реальные видеозапис», — заявил он.

Зеленский также добавил, что решение о прекращении огня в Олешках было принято очень быстро и оно сработало.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц писало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

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1 ноября первая леди Мелания Трамп написала в социальной сети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.