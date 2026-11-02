Во время действия режима тишины в оккупированных Олешках Херсонской области удалось вывезти тела погибших из местной больницы и самого населенного пункта. Об этом в понедельник, 2 ноября, на брифинге заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, Украина договаривается о возвращении погибших на подконтрольную ей территорию по тому же принципу, по которому Киев и Москва проводят репатриацию военнослужащих.

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«Тела погибших будут доставлены в Украину — так же, как ежемесячно происходит репатриация наших Героев, погибших при защите государства: их тела возвращает российская сторона. Будет использован тот же маршрут, который мы уже применяли», — пояснил Лубинец.

Самое продолжительное перемирие за время войны России против Украины, действовавшее в восточной части Херсонской области, завершилось в воскресенье, 1 ноября. Киев хотел его продлить, однако Москва отклонила это предложение, пишет AFP.

В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с дронами на дорогах и наращивание логистики.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

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31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.