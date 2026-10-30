Мелания Трамп заявила о завершении разминирования маршрутов к оккупированным Олешкам

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил о завершении разминирования определенных маршрутов (Фото: . Минобороны России / Распространено через REUTERS)

Первая леди США Мелания Трамп сообщила о завершении разминирования маршрутов для гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области. По ее словам, подготовка к доставке помощи находится на завершающем этапе.

Об этом Мелания Трамп написала 29 октября в соцсети X.

Она отметила, что все маршруты, согласованные Украиной и Россией, были разминированы для безопасного проезда гуманитарной колонны.

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«В ближайшее время конвой войдет в Олешки, чтобы доставить жителям города продукты питания, чистую воду, медикаменты и другую необходимую помощь», — написала первая леди США.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил о завершении разминирования определенных маршрутов и готовности гуманитарного конвоя к отправке.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня. Он продлится до 22:59 1 ноября. Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Известно, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек — в частности, на Херсон и другие населенные пункты, — чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

После разминирования и доставки гуманитарных грузов начнется эвакуация из города Олешки. По данным Fox News, жителей города, желающих выехать на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу, а затем в Беларусь, откуда они смогут попасть в Украину.

29 октября украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом выехала в направлении Олешек.