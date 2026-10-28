Оккупированные Олешки, где уже второй день действует режим тишины ради гуманитарной миссии (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)

В ходе гуманитарной миссии из оккупированных Олешек в Херсонской области могут вывезти тела умерших и погибших, которые месяцами хранятся в подвале городской больницы. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собственные источники.

Оккупанты фактически заблокировали возможность захоронения в городе. Чтобы получить справку о смерти и разрешение похоронить близкого человека, тело нужно было везти на экспертизу в другой город. Поэтому некоторые погибшие и умершие так и остаются в больнице — еще с зимы.

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Именно поэтому часть жителей не решается уехать: они не хотят оставлять родных непогребенными.

Выезд пугает и по другой причине. Как писала Financial Times, маршрут эвакуации будет пролегать через оккупированный Крым и Россию, и лишь затем люди попадут на подконтрольную Украине территорию.

По словам источника hromadske, из-за этого местные жители с настороженностью относятся к эвакуации, а часть пожилых людей вообще не планирует покидать город.

Режим тишины в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которым не хватает еды и лекарств и у которых нет безопасного пути для эвакуации. 23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Режим тишины в городе и на других территориях, связанных с миссией , был введен в ночь на 27 октября, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Утром руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября Лубинец заявил, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.