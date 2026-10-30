Эвакуация из Олешек: Россия хочет представить себя спасителем города, который сама же оккупировала — репортаж Newsmax
Временно оккупированные Олешки в Херсонской области (Фото: Commissioner for Human Rights / Х)
Репортер Newsmax Шелби Уайлдер заявила, что съемочная группа ее телеканала находится в городе Олешки Херсонской области, чтобы выступить в качестве независимых наблюдателей. Она отметила, что Россия использует эту гуманитарную операцию как возможность для пропаганды.
Фрагмент утреннего эфира Newsmax распространил журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook в пятницу, 30 октября.
Уайлдер отметила, что РФ хочет представить себя спасителем мирных жителей города Олешки, который сама же оккупировала, разрушила и погрузила в гуманитарный кризис. Она подчеркнула, что необходимо четко осознавать: «именно Россия контролирует то, что нам позволят увидеть».
Уайлдер говорит, что Москва задействовала для освещения операции свои многочисленные СМИ, тогда как из американских медиа там присутствует лишь одно — Newsmax.
«Поэтому у нашей команды не будет полной и неограниченной возможности увидеть, какой на самом деле является жизнь в условиях российской оккупации. Вполне возможно, что люди, с которыми нам удастся пообщаться, будут находиться под давлением или принуждением, а российские власти будут показывать нам лишь то, что хотят продемонстрировать миру. Это чрезвычайно важно учитывать при анализе первых кадров и сообщений, поступающих из Олешек», — подчеркнула она.
В то же время, как отметила журналистка, сам факт эвакуации гражданских лиц и предоставления им гуманитарной помощи — это историческое событие. Уайлдер напомнила, что операцию удалось организовать при посредничестве Белого дома. И это, по ее словам, важный момент в ходе войны.
Эвакуация из Олешек — что известно
17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.
О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.
23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.
Утром 27 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.
Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.
Также Дмитрий Лубинец пояснил, что отправился в оккупированные Олешки в Херсонской области через территорию государства-агрессора РФ, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о ее результатах.
30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город.
Утром Лубинец сделал заявление для прессы из оккупированного Армянска в Крыму совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой, после чего направился в Олешки.
В тот же день украинская делегация отправилась в российскую Анапу вместе с эвакуированными жителями оккупированных Олешек. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего доберутся домой на автобусах.