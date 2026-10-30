Репортер Newsmax Шелби Уайлдер заявила, что съемочная группа ее телеканала находится в городе Олешки Херсонской области , чтобы выступить в качестве независимых наблюдателей. Она отметила, что Россия использует эту гуманитарную операцию как возможность для пропаганды.

Фрагмент утреннего эфира Newsmax распространил журналист Остап Ярыш на своей странице в Facebook в пятницу, 30 октября.

Уайлдер отметила, что РФ хочет представить себя спасителем мирных жителей города Олешки, который сама же оккупировала, разрушила и погрузила в гуманитарный кризис. Она подчеркнула, что необходимо четко осознавать: «именно Россия контролирует то, что нам позволят увидеть».

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Уайлдер говорит, что Москва задействовала для освещения операции свои многочисленные СМИ, тогда как из американских медиа там присутствует лишь одно — Newsmax.

«Поэтому у нашей команды не будет полной и неограниченной возможности увидеть, какой на самом деле является жизнь в условиях российской оккупации. Вполне возможно, что люди, с которыми нам удастся пообщаться, будут находиться под давлением или принуждением, а российские власти будут показывать нам лишь то, что хотят продемонстрировать миру. Это чрезвычайно важно учитывать при анализе первых кадров и сообщений, поступающих из Олешек», — подчеркнула она.

В то же время, как отметила журналистка, сам факт эвакуации гражданских лиц и предоставления им гуманитарной помощи — это историческое событие. Уайлдер напомнила, что операцию удалось организовать при посредничестве Белого дома. И это, по ее словам, важный момент в ходе войны.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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Утром 27 октября руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

Также Дмитрий Лубинец пояснил, что отправился в оккупированные Олешки в Херсонской области через территорию государства-агрессора РФ, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о ее результатах.

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30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город.

Утром Лубинец сделал заявление для прессы из оккупированного Армянска в Крыму совместно с российским омбудсменом Яной Лантратовой, после чего направился в Олешки.

В тот же день украинская делегация отправилась в российскую Анапу вместе с эвакуированными жителями оккупированных Олешек. Оттуда они вылетят самолетами в Беларусь, после чего доберутся домой на автобусах.