Спутниковый снимок автомобильного моста в Антоновке, который ранее соединял Олешки и Херсон (Фото: Pleiades © CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS)

В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области , параллельно с этим уже формируется гуманитарный груз, который планируют доставить в город 30 октября. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Режим тишины длится уже 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушений режима тишины не зафиксировано», — добавил Лубинец.

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По его словам, это стало возможным, в частности, благодаря взаимодействию с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

«Мы поддерживаем связь и координируем выполнение достигнутых договоренностей», — отметил омбудсмен.

С 03:00 27 октября во временно оккупированных Олешках действует режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии по доставке помощи и эвакуации гражданского населения. Перемирие распространяется и за пределы города.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.

Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Мелания Трамп сообщила, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.