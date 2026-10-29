Режим тишины длится 54 часа. Завтра жителям Олешек отправят гуманитарную помощь, разминирование проходит успешно — Лубинец
Спутниковый снимок автомобильного моста в Антоновке, который ранее соединял Олешки и Херсон (Фото: Pleiades © CNES 2026, Distribution Airbus DS/Handout via REUTERS)
В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, необходимых для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области, параллельно с этим уже формируется гуманитарный груз, который планируют доставить в город 30 октября. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Режим тишины длится уже 54 часа. Он начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Стороны полностью соблюдают согласованные договоренности, нарушений режима тишины не зафиксировано», — добавил Лубинец.
По его словам, это стало возможным, в частности, благодаря взаимодействию с уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой.
«Мы поддерживаем связь и координируем выполнение достигнутых договоренностей», — отметил омбудсмен.
С 03:00 27 октября во временно оккупированных Олешках действует режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии по доставке помощи и эвакуации гражданского населения. Перемирие распространяется и за пределы города.
Прекращение огня в Олешках — что известно
23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.
В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня.
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Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.
Мелания Трамп сообщила, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных конвоев.