Жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области до сих пор не имеют доступа к гуманитарной помощи, доставленной в ходе недавней миссии, а в общине продолжают происходить трагические события.

«Мы также получили сигнал о том, что до людей не доходит гуманитарная помощь, завезенная в Олешки во время гуманитарной миссии», — заявила начальник Олешковской городской военной администрации Татьяна Гасаненко в интервью Укринформу.

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Она отметила, что люди, всё же получившие помощь, сообщают о выдаче лишь минимального количества продуктов, которого человеку не хватит даже на неделю. В то же время, по словам чиновницы, на данный момент нет возможности проверить, что именно происходит в громаде. Также, по словам Гасаненко, есть часть людей, которые по разным причинам не смогли эвакуироваться.

«Есть те, кто рассказывает, что даже не знали об эвакуации. Ведь они находились, например, в подвалах и оставались без связи. Хотя и действовал режим тишины, люди в громаде находятся в таком состоянии, что им трудно во что-либо поверить. Сложно оценить происходящее вокруг. Ведь причин, по которым долго не стреляли, могло быть много — и люди не могли прийти к выводу о необходимости эвакуации», — рассказала она.

Гасаненко добавила, что кто-то из жителей Олешек не получил вовремя информацию об эвакуации, поскольку прятался в подвалах, кто-то не дождался колонны автобусов на трассе или же не верил, что не будет фильтрации.

«Они ехали с мыслью, что это может быть дорога в один конец, как говорится. Но оставаться там они никак не могли, поскольку и в том, и в другом случае их ждала смерть. Поэтому рискнули», — добавила чиновница.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

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30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц писало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября первая леди Мелания Трамп написала в социальной сети X, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно. «В регион была доставлена жизненно важная помощь, а также обеспечена эвакуация почти 800 человек», — сообщила она.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.

Первая леди США соберет в Белом доме представителей Украины и страны-агрессора РФ для обсуждения режима прекращения огня в Олешках. Киев там будут представлять глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и омбудсмен Дмитрий Лубинец.