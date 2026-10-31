Лубинец рассказал о семьях, которые ждали эвакуации из-под Олешек под дождем

Омбудсмен Дмитрий Лубинец вместе с людьми, эвакуированными из Олешек, 31 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о семьях, которые ждали гуманитарную колонну, чтобы эвакуироваться из Тарасовки неподалеку от Олешек под дождем.

Лубинец отметил, что во время подготовки к гуманитарной миссии в Олешках, его офис налаживал связь с людьми, которые хотели уехать, координировал их действия и помогал определить места встречи с гуманитарной колонной.

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Омбудсмен рассказал, что одно из обращений было от мужчины из села Тарасовка, который начал готовиться к выезду за два дня до запланированного движения колонны. Он не мог самостоятельно добраться до Олешек из-за состояния здоровья и согласился ждать на трассе.

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«Накануне к нам обратился еще один мужчина. Его родители также проживали в Тарасовке и решили оставить оккупацию. Семьи объединились, чтобы вместе добраться до определенного места встречи с гуманитарной миссией», — сообщил Лубинец.

Также, по его словам, на этом месте эвакуации ждала еще одна семья с несовершеннолетней девочкой. Обращение от нее поступило еще в 2025 году.

«Длительное время выезд оставался невозможным из-за отсутствия необходимых документов. На подконтрольной правительству Украины территории семью ждали старшая дочь и отец», — написал омбудсмен.

Лубинец сообщил, что 30 октября эти люди с 10:00 до 14:00 находились у дорожного знака, ожидая гуманитарной колонны «под холодным дождем, в постоянной неопределенности и с надеждой, что договоренности будут выполнены и они смогут уехать».

Он отметил, что колонна приблизилась к месту встречи в 14:16 и остановилась, когда люди подняли табличку с надписью «Гуманитарная миссия».

«Вскоре мы получили сообщение: „Мы уже в автобусе. Мы счастливы!“ Теперь эти люди уже находятся на подконтрольной Украине территории. Впереди — встречи с близкими, необходимая поддержка и возможность снова жить в свободной Украине», — подытожил омбудсмен.

Эвакуация из Олешек — последние новости

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее выехали автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, которое было расширено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.