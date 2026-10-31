«Счастлив, что вернулся». Лубинец рассказал о трех днях без связи во время эвакуации жителей Херсонкой области

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился подробностями своего пребывания во временно оккупированных Олешках во время гуманитарной миссии.

Он стал первым украинским омбудсменом, который лично посетил территорию, подконтрольную российским войскам, пишет «Интерфакс-Украина».

По словам Лубинца, во время поездки он три дня находился полностью без связи.

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«Я счастлив, что вернулся. Скажу откровенно. Вы же понимаете: всегда трудно первым сделать такой шаг. Я понимаю, что происходившее можно воспринимать по-разному. [… ] Даже если бы мы поехали и вернули всего одного человека, я бы сделал ровно то же самое. Дело не в количестве. Дело в наших подходах, в наших принципах», — подчеркнул омбудсмен.

Он рассказал, что в условиях оккупации общался с жителями исключительно на украинском языке и получал ответы также на украинском. В Олешках Лубинец встретил три категории людей: тех, кто решил остаться (им передали гуманитарную помощь), тех, кто захотел выехать на подконтрольную Украине территорию, и тех, кто пожелал выехать в РФ.

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Я лично подходил практически к каждому и каждой. «Одни люди говорили: „Нет, мы хотим остаться“. Мы привезли им огромную гуманитарную помощь. Тех, кто сказал: „Мы хотим в Украину“, — вы видите сегодня здесь. Были и те, кто хотел поехать на территорию Российской Федерации. Я говорил им: „Это ваш выбор, мы готовы вам помогать“», — рассказал чиновник.

Лубинец добавил, что миссия разработала уникальные инструменты, а реализовать её удалось благодаря усилиям Украины, США и РФ. С украинской стороны, помимо Офиса омбудсмена, над возвращением людей работала большая команда, в частности президент Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.