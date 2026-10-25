Лубинец призвал передавать в его офис информацию о людях, нуждающихся в помощи в Олешках

Гуманитарная миссия в Олешках совместно с российской омбудсменкой Яной Лантратовой должна состояться в ближайшее время, отметил Дмитрий Лубинец (Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро via Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал передавать в Офис омбудсмена информацию о людях в Олешках, которые нуждаются в помощи .

В своем Telegram-канале Лубинец отметил, что в ближайшее время запланировано проведение гуманитарной миссии по оказанию помощи жителям Олешек совместно с российской омбудсменкой Яной Лантратовой.

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«Сейчас для нас очень важно получить как можно больше информации о людях, которые находятся в городе и нуждаются в помощи. Особенно о пожилых людях, маломобильных гражданах и тех, кто не может самостоятельно позаботиться о себе. Если у вас есть какая-либо информация, которая может помочь в организации гуманитарной миссии, прошу обращаться в Офис омбудсмена Украины и распространять эту информацию», — призвал он.

По словам Лубинца, это можно сделать по номерам в WhatsApp, Viber, Telegram:

+38 067 717 51 70

+38 073 719 81 34

+38 067 182 55 04

Также сообщить о людях, нуждающихся в помощи в Олешках, можно по электронной почте hotline@ombudsman.gov.ua и через электронный кабинет.

Омбудсмен поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии и отметил, что находится на постоянной связи со всеми вовлеченными сторонами, государственными органами и местным самоуправлением.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Оно должно начаться 29 октября, чтобы доставить гуманитарную помощь и организовать эвакуацию гражданского населения, заявили американские официальные лица.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что Украина вводит режим прекращения огня в районе населенного пункта с 03:00 27 октября по киевскому времени.

Лубинец рассказал, что гуманитарная операция будет сложной и будет проходить поэтапно. Она предусматривает прекращение огня, доставку помощи и обеспечение свободного выезда гражданских из города.

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В Кремле заявили, что согласование прекращения огня и эвакуация могут занять несколько дней.