В Офисе омбудсмена объяснили, почему Лубинец согласился лететь в Олешки через территорию России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец согласился на маршрут через территорию России, поскольку другого пути попасть во временно оккупированные Олешки нет.

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена в комментарии Украинской правде.

«На данный момент существуют два возможных пути, чтобы попасть во временно оккупированные Олешки: через линию фронта или через территорию Российской Федерации. В то же время на линии фронта действуют соответствующие ограничения. Пути через реку также нет: всё заминировано, это линия фронта. Именно поэтому, учитывая ситуацию, а также необходимость обеспечить оперативность и безопасность гуманитарной миссии, Уполномоченный согласился на маршрут через территорию РФ», — заявила пресс-служба Лубинца.

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В Офисе омбудсмена отметили, что приоритет остается неизменным — безопасность людей, оказание гуманитарной помощи и создание условий для выезда гражданского населения Олешек.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, введен режим прекращения огня. Он продлится до 22:59 1 ноября. Позже руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

Известно, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек — в частности, на Херсон и другие населенные пункты, — чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

После разминирования и доставки гуманитарных грузов начнется эвакуация из города Олешки. По данным Fox News, жителей города, желающих выехать на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу, а затем в Беларусь, откуда они смогут попасть в Украину.

29 октября украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцом выехала в направлении Олешек.