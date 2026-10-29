«Мы прошли лишь половину пути». Лубинец объяснил, почему отправился в оккупированные Олешки

29 октября, 17:15
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Дмитрий Лубинец призвал доверять официальным источникам и не делать выводов на основе непроверенных сообщений (Фото: Лубинец /Telegram)

Дмитрий Лубинец призвал доверять официальным источникам и не делать выводов на основе непроверенных сообщений (Фото: Лубинец /Telegram)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправился в оккупированные Олешки Херсонской области в рамках гуманитарной миссии по спасению местных жителей через территорию России.

Об этом Лубинец написал в Telegram.

На фоне сообщений в социальных сетях о пребывании на территории России Лубинец пояснил, что направляется в Олешки, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о её результатах.

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«Вижу, что в соцсетях уже пишут, что я нахожусь на территории РФ. Появляется много вопросов и провокационных сообщений.

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«Поэтому хочу пояснить: я еду туда, чтобы лично быть на месте и видеть, что происходит. Информировать вас о ходе миссии. Прошу доверять официальным источникам и не делать выводов на основании непроверенных сообщений», — заявил омбудсмен.

Он призвал доверять официальным источникам и не делать выводов на основе непроверенных сообщений.

«Вы даже не представляете, насколько сложными были эти переговоры. И как долго они длились, чтобы я оказался здесь, где я сейчас нахожусь. Но мы прошли лишь половину пути к задуманному: поэтому прошу — давайте оставим все вопросы до того, как я вернусь домой», — подчеркнул Лубинец.

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Кроме того, он вновь поблагодарил всех, кто помог осуществить эту миссию, «в частности, гражданам Соединённых Штатов Америки, которые присоединились к этому процессу», а также всем украинцам, которые выходили на акции за рубежом и не позволяли снять вопрос об Олешко из повестки дня.

28 октября из документов, попавших в распоряжение Fox News, стало известно, что жителей города Олешки Херсонской области, пожелающих быть эвакуированными на подконтрольную Киеву территорию, доставят сначала в Анапу, а затем — военно-транспортным самолётом Минобороны России в Беларусь. Только оттуда они смогут попасть в Украину.

С 03:00 27 октября во временно оккупированных Олешках действует режим прекращения огня, который Украина и РФ ввели для доставки помощи и эвакуации гражданских лиц. За последние 54 часа нарушений перемирия не зафиксировано, сообщил Лубинец 29 октября.

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В настоящее время продолжается разминирование маршрутов, первый гуманитарный груз планируется доставить в Олешки 30 октября.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть сорняки, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

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Утром того же дня глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что перемирие продлится до 22:59 1 ноября.

Впоследствии Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября Лубинец заявил, что за первые 30 часов режима тиши не было зафиксировано ни одного инцидента.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Война России против Украины Дмитрий Лубинец Олешки

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