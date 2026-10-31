«Носила два обручальных кольца». Украинка поделилась историей спасения мужа из оккупированных Олешек

Жанна, которая два года ждала возвращения мужа из временно оккупированных Олешек (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В субботу, 31 октября, в ходе масштабной гуманитарной миссии из временно оккупированных Олешек на подконтрольную Украине территорию вернулся мужчина, которого жена ждала два года.

Всё это время женщина носила на пальце сразу два обручальных кольца, сообщает Радио Свобода.

По словам женщины по имени Жанна, она вывезла кольцо мужа в 2024 году.

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«И вот с тех пор я ношу два кольца: его и свое. Вот это кольцо я ему сегодня… я надену ему на палец. И теперь он будет носить свое, а я — свое», — рассказала она.

Жанна призналась, что уговорить мужа на эвакуацию было чрезвычайно сложно из-за жесткого влияния российской пропаганды на оккупированных территориях. Россияне запугивали местных жителей.

«Он кричал: „Что ты понимаешь? Тебе в Киеве говорят одно, а я здесь вижу другую картину“. Там уже мощная пропаганда. [Говорили, что] никого в Украину не пустят, самолет взорвут», — рассказывает женщина. По ее словам, убедить мужа уехать помогли уговоры и слезы детей.

Ранее Жанна анонимно делилась воспоминаниями о жизни в оккупированных Олешках. По её словам, последние полгода перед отъездом она даже не выходила на соседнюю улицу из-за страха за детей. Женщина специально одевала их в поношенную одежду, чтобы отпускать в магазин и не привлекать внимания российских военных. Она также рассказывала о регулярных бесследных исчезновениях мирных жителей.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.