Лубинец объяснил, почему эвакуация из Олешек через Днепр была невозможной

Эвакуацию из Олешек через Днепр не рассматривали (Фото: Дмитрий Лубинец/Facebook)

Эвакуация жителей временно оккупированных Олешек через Днепр не рассматривалась при подготовке гуманитарной миссии. Против такого варианта выступали украинские военные.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга в понедельник, 2 ноября, передает корреспондент NV.

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По его словам, еще до согласования гуманитарной миссии украинские защитники подчеркивали, что эвакуация через Днепр невозможна.

«Это предусматривало бы разминирование с нашей стороны и определенное ослабление наших позиций. Мы сразу определили: такой вариант даже не рассматривается», — заявил Лубинец.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.