Для эвакуированных жителей Олешек, которые не могут жить с родными, подобрали временное жилье (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)

Часть жителей оккупированных Олешек, которых вывезли в ходе гуманитарной миссии , завершили лечение и отправились к родственникам.

Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По словам омбудсмена, выписались те, у кого есть родные или знакомые на подконтрольной Украине территории. Остальным продолжают оказывать медицинскую, социальную и психологическую помощь.

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Первые жители Олешек завершили лечение и поехали к родственникам / Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Эвакуированным из Олешек помогают с документами, выплатами и поиском жилья / Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Как рассказал Лубинец, людей с самого начала обеспечили телефонами, одеждой и средствами гигиены. Прямо в больнице им оформляют банковские карты, идентификационные коды и паспорта, а сотрудники киевского ЦНАП помогают получить справки ВПЛ. Еще в пятницу тем, кому нужны очки, дополнительно выплатили по 3000 грн.

Жители Олешек, которых вывезли в ходе гуманитарной миссии / Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Эвакуированные из Олешек жители в больнице, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь / Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram

Для тех, кто не может жить с родными, подобрали временное жилье. На следующей неделе, по словам омбудсмена, людям помогут добраться до выбранных регионов Украины и обустроиться. Отдельно решается вопрос ухода за маломобильными людьми.

Гуманитарная операция в Олешках — что известно

Режим тишины в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать в 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена помощь в город, где без еды и лекарств оставались около 1700 человек. По словам Лубинца, с момента начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

30 октября начался основной этап миссии — эвакуация. Для нее подготовили 25 автобусов на 750 мест. Жителей, желавших попасть на подконтрольную Украине территорию, отвезли в российскую Анапу, оттуда четырьмя самолетами — в Беларусь, а затем автобусами — в Украину. Часть людей выехала в Россию, часть осталась в городе.

31 октября Зеленский сообщил о завершении эвакуации. По данным AFP, Россия отказалась продлить режим тишины, как предлагала Украина. На следующий день Мелания Трамп написала в X, что миссия завершилась успешно и из города вывезли почти 800 человек. Сколько из них направились в Украину, а сколько — в Россию, по договоренности сторон не разглашается.