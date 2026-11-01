Из Олешек в Геническ вывезли 47 тел гражданских, которые полгода находились в больнице — журналист
Оккупированные Россией Олешки, снятые с дрона, кадр из видео, опубликованного 12 сентября (Фото: 34th Separate Marine Brigade Borysfen/Handout via REUTERS)
Из Олешек во временно оккупированный Геническ Херсонской области доставили тела 47 погибших гражданских, которые находились в подвале городской больницы в течение полугода.
Об этом сообщил журналист Олег Батурин со ссылкой на волонтерку Ксению Архипову.
«По ее данным, из Олешек вывезли в Геническ 47 тел погибших гражданских, которые хранились в подвалах местной больницы с мая 2026 года», — говорится в сообщении журналиста.
Также он отметил, что о перевозке десятков тел погибших гражданских из Олешек ему рассказали жители Геническа.
28 октября hromadske со ссылкой на собственные источники сообщало, что во время гуманитарной миссии из оккупированных Олешек в Херсонской области могут вывезти тела умерших и погибших, которые месяцами хранятся в подвале городской больницы. Отмечалось, что оккупанты фактически заблокировали погребения в городе: чтобы получить справку о смерти и разрешение похоронить близкого человека, тело нужно было отвезти на экспертизу в другой город, поэтому некоторые тела находились в больнице еще с зимы.
Эвакуация из Олешек — главное
30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.
Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу Краснодарского края. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а затем добирались автобусами до Украины.
Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.
31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.
Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.