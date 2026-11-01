Из Олешек во временно оккупированный Геническ Херсонской области доставили тела 47 погибших гражданских , которые находились в подвале городской больницы в течение полугода.

Об этом сообщил журналист Олег Батурин со ссылкой на волонтерку Ксению Архипову.

«По ее данным, из Олешек вывезли в Геническ 47 тел погибших гражданских, которые хранились в подвалах местной больницы с мая 2026 года», — говорится в сообщении журналиста.

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Также он отметил, что о перевозке десятков тел погибших гражданских из Олешек ему рассказали жители Геническа.

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28 октября hromadske со ссылкой на собственные источники сообщало, что во время гуманитарной миссии из оккупированных Олешек в Херсонской области могут вывезти тела умерших и погибших, которые месяцами хранятся в подвале городской больницы. Отмечалось, что оккупанты фактически заблокировали погребения в городе: чтобы получить справку о смерти и разрешение похоронить близкого человека, тело нужно было отвезти на экспертизу в другой город, поэтому некоторые тела находились в больнице еще с зимы.

Эвакуация из Олешек — главное

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу Краснодарского края. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а затем добирались автобусами до Украины.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.