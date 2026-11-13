Лубинец прокомментировал предложение Путина организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Олешек

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что ему ничего не известно о наработках гуманитарной миссии в Константиновке Донецкой области.

Об этом он заявил во время заседания ВСК в пятницу, 13 ноября.

«На данный момент мне ничего не известно о подготовке какой-либо подобной гуманитарной миссии. Впервые об этой инициативе я узнал — как, наверное, и все граждане Украины — из средств массовой информации после встречи президента Российской Федерации со спецпредставителями Соединенных Штатов», — отметил омбудсмен.

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По словам Лубинца, Константиновка вообще не упоминалась в числе потенциальных населенных пунктов, в которые могут быть организованы подобные гуманитарные миссии.

Он говорит, что, хотя у Офиса омбудсмена есть предварительный список таких городов и сел, основное внимание уделяется Херсонской области, в частности ее временно оккупированной части.

12 ноября в ходе переговоров со спецпредставителями президента США российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей из Константиновки по аналогии с операцией в Олешках.

Тогда же советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Россия может использовать возможную гуманитарную операцию в Константиновке для проведения ротации своих военных и завоза техники.

Институт изучения войны отметил, что в Константиновке невозможно добиться режима прекращения огня, подобного тому, что был в Олешках, поскольку реальная военная ситуация на линии фронта там совершенно иная.