Атака РФ по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области: в одном из авто был итальянский чиновник

14 октября, 21:57
Поделиться:
Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики ООН в Херсонской области, которые ехали в составе гуманитарного конвоя (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики ООН в Херсонской области, которые ехали в составе гуманитарного конвоя (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Среди людей, которые сопровождали гуманитарный конвой ООН, подвергшийся атаке российских FPV-дронов вблизи Белозерки в Херсонской области утром 14 октября, был итальянский чиновник.

Об этом стало известно из заявления главы МИД Италии Антонио Таяни, опубликованном в соцсети Х.

«Я решительно осуждаю российское нападение на конвой в Украине, в котором также находился итальянский чиновник, который, к счастью, не пострадал», — заявил дипломат.

Реклама

Таяни также отметил, что нападения оккупантов из РФ на гражданских лиц, больницы, а теперь и на гуманитарных работников «недопустимы».

«Россия должна прекратить насилие и начать действовать как ответственный игрок. Я выражаю солидарность с ООН, ее персоналом и украинским народом», — подытожил он.

https://twitter.com/Antonio_Tajani/status/1978047106196680905?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1978047106196680905%7Ctwgr%5E8ecab4fbc1104b19575394aa5cca4b5781b66c03%7Ctwcon%5Es1
Читайте также:
«Исключительно гражданские работы». Датский совет по делам беженцев осудил ракетный удар РФ по разминировщикам миссии под Черниговом

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики ООН в Херсонской области, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел.

По его словам, грузовики гуманитарной миссии попали под обстрел в Белозерской громаде — причем россияне прицельно били по транспорту из дронов и артиллерии.

Четыре грузовика с маркировкой WFP, везущие помощь населению, попали под удар. В результате один транспорт сгорел, еще один получил серьезные повреждения, а два других смогли вырваться из-под ударов. Пострадавших нет, заявил Прокудин.

Как позднее заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, два грузовика Всемирной продовольственной программы ООН, которые входили в состав конвоя и доставляли продукты питания и жизненно необходимую помощь, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона РФ.

«Еще одно жестокое нарушение международного права, демонстрирующее полное пренебрежение России к жизни гражданских лиц и к ее международным обязательствам», — подытожила дипломат.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   ООН Херсонская область Война России против Украины Антонио Таяни

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies