Атака РФ по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области: в одном из авто был итальянский чиновник

Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики ООН в Херсонской области, которые ехали в составе гуманитарного конвоя (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Среди людей, которые сопровождали гуманитарный конвой ООН, подвергшийся атаке российских FPV-дронов вблизи Белозерки в Херсонской области утром 14 октября, был итальянский чиновник.

Об этом стало известно из заявления главы МИД Италии Антонио Таяни, опубликованном в соцсети Х.

«Я решительно осуждаю российское нападение на конвой в Украине, в котором также находился итальянский чиновник, который, к счастью, не пострадал», — заявил дипломат.

Таяни также отметил, что нападения оккупантов из РФ на гражданских лиц, больницы, а теперь и на гуманитарных работников «недопустимы».

«Россия должна прекратить насилие и начать действовать как ответственный игрок. Я выражаю солидарность с ООН, ее персоналом и украинским народом», — подытожил он.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики ООН в Херсонской области, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел.

По его словам, грузовики гуманитарной миссии попали под обстрел в Белозерской громаде — причем россияне прицельно били по транспорту из дронов и артиллерии.

Четыре грузовика с маркировкой WFP, везущие помощь населению, попали под удар. В результате один транспорт сгорел, еще один получил серьезные повреждения, а два других смогли вырваться из-под ударов. Пострадавших нет, заявил Прокудин.

Как позднее заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, два грузовика Всемирной продовольственной программы ООН, которые входили в состав конвоя и доставляли продукты питания и жизненно необходимую помощь, были повреждены в результате преднамеренной атаки дрона РФ.

«Еще одно жестокое нарушение международного права, демонстрирующее полное пренебрежение России к жизни гражданских лиц и к ее международным обязательствам», — подытожила дипломат.