Россияне атаковали дронами и артиллерией гуманитарный конвой ООН в Херсонской области

14 октября, 11:16
Российские войска атаковали грузовики с гуманитаркой (Фото: Александр Прокудин / Telegram)

Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики Организации Объединенных Наций в Херсонской области, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, грузовики гуманитарной миссии попали под обстрел в Белозерской громаде. Россияне прицельно били по ним из дронов и артиллерии.

Четыре грузовика с маркировкой WFP, везущие помощь населению, попали под удар. В результате один транспорт сгорел, еще один получил серьезные повреждения, а два других смогли вырваться из-под ударов. Пострадавших нет.

«Сегодня „вторая армия“ мира победила несколько тонн „гуманитарки“. Террористы — больше тут сказать нечего», — написал Прокудин.

WFP — всемирная продовольственная программа, звено Организации Объединенных Наций по вопросам оказания продовольственной помощи, крупнейшее подразделение гуманитарной помощи.

7 октября войска страны-агрессора России ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне. По данным следствия, около 6:30 армия РФ сбросила взрывчатку с беспилотника на территорию остановки общественного транспорта, погиб человек.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   ООН Обстрел Херсон Херсонская область Гуманитарная миссия Гуманитарный конвой

Поделиться:

