В Херсонской области изменены маршруты подъезда к Олешкам, люди смогут выехать до 14:00 — Лубинец

29 октября, 20:20
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Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарный конвой прибудет в центральную больницу Олешко (Фото: Лубінець /Telegram)

Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарный конвой прибудет в центральную больницу Олешко (Фото: Лубінець /Telegram)

Завершается подготовка к гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области : определенные маршруты разминированы, а гуманитарный конвой готов к отправке. Миссия предусматривает сначала эвакуацию всех желающих покинуть город, а затем — раздачу помощи гражданскому населению.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он рассказал, что, как ожидается, гуманитарный конвой прибудет в центральную больницу Олешок.

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«Всем гражданам будет оказана вся необходимая помощь», — подчеркнул омбудсмен.

По его словам, для людей, желающих выехать, такая возможность будет обеспечена до 14:00 (30 октября — ред.). В это время будут организованы все необходимые меры безопасности.

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Раздача гуманитарной помощи будет организована после 14:30 (30 октября — ред.).

«В настоящее время делегации Украины, Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Также присутствуют журналисты из трёх стран», — рассказал Лубинец.

Он отметил, что Украина проводит гуманитарную миссию совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

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«Наша общая цель — доставить гуманитарную помощь гражданскому населению и содействовать безопасному выезду всех, кто желает покинуть город», — подчеркнул омбудсмен.

Он также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за личное участие, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей.

«Продолжаем работать с Яной Лантратовой над их реализацией. Наш неизменный приоритет — жизнь и безопасность гражданского населения», — подытожил Лубинец.

Прекращение огня в Олешках — что известно

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Ночью 27 октября Лубинец объявил, что в Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, введён режим прекращения огня. Он продлится до 22:59 1 ноября. Впоследствии глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что началась гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках.

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Известно, что географическую зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, в частности на Херсон и другие населённые пункты, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

После разминирования и доставки гуманитарных грузов начнётся эвакуация из города Олешки. По данным Fox News, жителей города, желающих выехать на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу, а затем в Беларусь, откуда они смогут попасть в Украину.

29 октября украинская делегация во главе с омбудсменом Дмитрием Лубинцем выехала в направлении Олешек.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Дмитрий Лубинец Олешки

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