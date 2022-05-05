Это все на четырех людей в месяц. Жители Мариуполя показали «гуманитарную помощь» от оккупантов — фото 5 мая, 14:36 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Гуманитарная помощь жителям Мариуполя от России (Фото:читатели НВ)

Макароны, крупа и просроченные консервы. Что оккупанты выдают жителям Мариуполя под видом гуманитарной помощи.



Читатели НВ из Мариуполя прислали в редакцию фотографию гуманитарной помощи, которую они получили от Российской Федерации. «Консервы просрочены на два года», — уточнил автор фото на условиях анонимности.

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Гуманитарная помощь от России, которую выдают в Мариуполе / Фото: НВ

На фотографии видны 5 пачек макаронных изделий Кисловодские, 1 пачка муки Гурман (1,8 кг), по 1 пачке крупы Артек и риса, 2 пачки сахара, 1 литр подсолнечного масла, 2 банки сгущенного молока с сахаром, 4 банки рыбных консервов и 4 банки тушенки из говядины.

По словам нашего собеседника, эту еду выдали на четырех человек сроком на 1 месяц.

В Мариуполе нет работающих продуктовых магазинов. Жители города вынуждены выполнять общественные работы за еду.

«Что касается еды, то еда исключительно через эти подачки, которые завозят оккупанты, гуманитарная помощь так называемая. Вода тоже оттуда», — рассказал в интервью Радио НВ Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи, более 90% зданий разрушено. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

4 мая российским оккупантам удалось прорваться на территорию Азовстали.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что противник обстреливает Азовсталь из тяжелой артиллерии, а также танками, авиацией, с кораблей. В укрытиях на территории завода от российских обстрелов спасаются сотни мирных жителей. Всего в городе остаются более 100 тысяч человек, которые тоже ждут эвакуации.

Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



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